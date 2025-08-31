معرض "ليفل أب" للابتكار في التكنولوجيا الرياضية نوفمبر المقبل في دبي

دبي في 31 أغسطس/ وام / أعلن مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع "جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد GMOLx" عن إطلاق معرض "ليفل أب" للابتكار في التكنولوجيا الرياضية، الذي يهدف إلى استعراض أحدث التقنيات المستقبلية في مختلف الرياضات.

ويقام الحدث خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025 في ميناء دبي، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 10,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم رياضيون، واتحادات رياضية، وشركات ناشئة، ومستثمرون، ومؤثرون، ووسائل إعلام.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود تسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا الرياضية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للرياضة والترفيه، ومدينة مستقبلية رائدة.

وتسهم استضافة دبي لمعرض "ليفل أب" في توفير فرصة مثالية للشركات والمؤسسات والجهات الدولية الراغبة في توسيع أعمالها ودخول سوق الرياضة في منطقة الخليج، الذي يشهد نموا متسارعا مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، وارتفاع عدد الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن سوق التكنولوجيا الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وتلعب دبي دورا محوريا في هذا النمو، إذ تبلغ مساهمة قطاع الرياضة في اقتصاد الإمارات بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا، مدفوعة بإستراتيجيات وطنية طموحة، ومنظومة ديناميكية للشركات الناشئة، ومبادرات فاعلة من القطاع الخاص، إلى جانب مجتمع حيوي يهتم بالصحة واللياقة البدنية.

ويتضمن معرض "ليفل أب" تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ومعدات وحلولًا متقدمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء الرياضيين، وإعادة تشكيل مستقبل الرياضات التقليدية والناشئة على حد سواء.

وسيحظى الزوار بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة القابلة للارتداء لتحسين الأداء، والتقنيات التفاعلية التي تقدم تجارب استثنائية، وحلول أمن الملاعب، والتحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقنيات التدريب والتأهيل، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، وبث المحتوى الرياضي.

ويسلط المعرض الضوء على تطور أبرز الرياضات العالمية مثل كرة القدم، والفورمولا 1، والكريكيت، والتنس، والغولف، وألعاب القوى، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة في السباحة، وسباقات الخيل، ورياضات المغامرة، والرياضات الإلكترونية، مما يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للتميز الرياضي.

وقال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي إن معرض 'ليفل أب' سيوفر منصة دولية تعزز منظومة التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتسريع نمو القطاع، وربط مجتمع التكنولوجيا الرياضية بكافة مكوناته كما ستوفر استضافة دبي لهذا الحدث الدولي فرصة مثالية لأكبر المؤسسات العالمية لدخول سوق إقليمي سريع النمو، والوصول إلى المواهب، ورؤوس الأموال، والفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرياضية.

ويقام معرض "ليفل أب" على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية، والتجارب الحية للابتكارات، إلى جانب أنشطة ترويجية للعلامات التجارية ولقاءات مع نجوم الرياضة.

كما يستضيف المعرض فعاليات رياضية جماهيرية تشمل بطولات ومسابقات في رياضات البادل، وكرة القدم، وكرة السلة، بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وينظم المعرض حفلا لتوزيع الجوائز وتكريم أبرز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرياضية، وقادة القطاع الذين يسهمون في إحداث تأثير جوهري في أداء الرياضيين وتجربة الجماهير.

وقال نمير حوراني، المدير العام لشركة "جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد GMOLx" إن معرض 'ليفل أب' صمم ليكون منصة شاملة تستقطب جميع المهتمين بالرياضة، من الشباب الطموحين وعشاق الرياضة إلى قادة الأعمال والمبتكرين العالميين، ويوفر فرصة فريدة للزوار ومحبي الرياضة للقاء النجوم العالميين، واستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، والاستمتاع بتجربة تفاعلية فريدة.

وتماشيًا مع رؤية دبي الإستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للرياضة والفعاليات والترفيه والسياحة، دعا مجلس دبي الرياضي وشركة "جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد GMOLx" الشركات والمؤسسات المحلية والدولية للمشاركة في معرض "ليفل أب"، حيث سيوفر المعرض منصة محورية للمشاركة في نقاشات إستراتيجية حول مستقبل القطاع، واستعراض الابتكارات الرائدة، وبناء علاقات نوعية مع صناع القرار ورواد التكنولوجيا الرياضية حول العالم، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار نحو الجيل القادم من الحلول الرياضية.