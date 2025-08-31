خيرية الشارقة توزع 20 ألف حقيبة مدرسية للأيتام في 14 دولة

الشارقة في 31 أغسطس / وام / نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام المكفولين لديها خارج الدولة حيث جرى توزيع 20,000 حقيبة مدرسية على الطلبة الأيتام في المراحل التعليمية كافة في 14 بلدا حول العالم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبتنفيذ من مكاتب الجمعية ووفودها قبيل حلول العام الدراسي الجديد.

وأكد محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام أن المشروع يعكس التزام الجمعية برعاية الأيتام خاصة فئة طلاب العلم إذ لا تقتصر جهودها على الكفالة الشهرية فحسب وإنما تمتد إلى الرعاية الشاملة للمكفولين والتي تضمن للأيتام الدراسين بيئة تعليمية مستقرة حيث إن الحقائب التي تم توزيعها جرى تجهيزها منذ وقت مبكر لتشمل المستلزمات الضرورية التي يحتاجها الطلاب لبدء عامهم الدراسي بروح من التفاؤل والإصرار على التفوق.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن المبادرات الموسمية التي تحرص الجمعية على تنفيذها بصورة منتظمة كل عام وهو يجسد قيم العطاء والتكافل ومد يد العون إلى الفئات الأكثر حاجة في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الجمعية تواصل التزامها بتنفيذ مشاريع نوعية مماثلة تترجم قيم الرحمة والتضامن التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة.