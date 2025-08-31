بني باس بطلا للكبار والجزيرة يحلق بلقب الشباب في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

دبي في 31 أغسطس / وام / أسدل الستار اليوم على منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو التي أقيمت في نادي شباب الأهلي على مدار يومين، بمشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وشهد اليوم الثاني نهائيات جميع الفئات المشاركة.

وفي ختام المنافسات، فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة تحت 14 عاماً، وحصد نادي العين لقب فئة تحت 16 عاماً، بينما ذهبت صدارة فئة تحت 18 عاماً إلى نادي الجزيرة، وفاز نادي بني ياس للجوجيتسو بلقب فئة الكبار.

وتوجه فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتهنئة إلى الأندية والأكاديميات الفائزة، كما تقدم بالشكر إلى نادي شباب الأهلي دبي على استضافة البطولة، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات تشكل ركيزة أساسية في منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو بالدولة.

ووصف الشامسي بطولة كأس نائب رئيس الدولة بأنها محطة بارزة في الأجندة الرياضية السنوية، لما لها من أبعاد فنية ومجتمعية متميّزة، مشيرا إلى أن هذه النسخة شهدت منافسات استثنائية أظهرت جهد الأندية والأكاديميات، وساهمت بفعالية في اكتشاف وصقل المواهب الشابة من مختلف الأعمار.

وقال زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو: نجحنا اليوم في تحقيق لقب فئة تحت 16 سنة، والمركز الثاني في فئتي تحت 14 و18 عاماً، مبديا تطلعه إلى مواصلة مسيرة إنجازات النادي وتحقيق ألقاب إضافية ترسخ مكانته وإنجازاته على الساحة المحلية.

وأكد ريبامار سانتياغو، مدرب نادي بني ياس، أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل جهود الإدارة والمدربين وجميع العاملين في النادي، والالتزام الذي يظهره اللاعبون في التدريبات والتطور الذي يحققونه، نتيجة إصرارهم على تقديم أداء مميز.

وأعرب سلطان الكعبي، لاعب نادي بني ياس، عن اعتزازه بهذا الإنجاز وتحقيق لقب فئة الكبار، مشيرا إلى أن اللاعبين أمضوا فترة طويلة في التحضير والتدريب استعداداً للمشاركة في هذه البطولة المهمة التي شهدت منافسات قوية بمشاركة لاعبين متميزين.

وأكد حارب الحمادي، لاعب نادي الجزيرة، أن الفوز بلقب فئة تحت 18 عاما من شأنه أن يحفزنا على السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.