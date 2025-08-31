"مدينة شمسة" تختتم فعالياتها وتتجه لتكون وجهة صيفية سنوية في الشارقة

الشارقة في 31 أغسطس / وام / أسدلت "مدينة شمسة الترفيهية"، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، الستار على فعالياتها التي استمرت لشهر كامل في مركز إكسبو الشارقة، محققة نجاحا فاق التوقعات بإقبال آلاف الزوار من العائلات والسياح، وساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية كأحدث وجهة ضمن "عروض صيف الشارقة 2025".

وتحت شعار "مهرجان شمسة - حيث يسطع المرح"، استمتع آلاف الزوار طوال فترة تشغيل المدينة من 31 يوليو الماضي وحتى 30 أغسطس الجاري، ببرامج ترفيهية جمعت بين المرح والتعلم والإبداع في بيئة مبتكرة صممت خصيصاً لتلبية تطلعات جميع أفراد الأسرة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذا النجاح يتوج إستراتيجية الغرفة لابتكار نماذج ترفيهية مستدامة، مضيفا أن الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص تهدف لتحويل هذا الحدث إلى تقليد صيفي سنوي يعزز الاستثمار وجودة الحياة في الإمارة.

وأشاد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بدور هذه المشاريع في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة سياحية وعائلية رائدة، مؤكداً أن المزج بين التسوق والترفيه يلبي تطلعات الزوار ويدعم رؤية الشارقة الاقتصادية المستدامة.

ونجحت المدينة في دعم "عروض صيف الشارقة" التي شملت تخفيضات كبرى في أكثر من 1000 متجر قدمت تخفيضات وصلت إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، كما أسهمت في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مقدمة نموذجا رائدا في الترفيه المستدام.