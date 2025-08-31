اختتام منافسات بطولة أبوظبي الكبرى للرماية

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام / اختتمت منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى للرماية، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة أكثر من 470 رامياً ورامية من المواطنين والمقيمين.

وأقيمت البطولة، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، في 3 مواقع بكل من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للفروسية والرماية.

وأحرز ماجد مبارك البريكي المركز الأول في منافسات الفردي لفئة البندقية سكتون، محققاً 97 نقطة، وتصدرت آمنة سلطان سعيد الدرمكي فئة السيدات في نفس المنافسة برصيد 96 نقطة، وحامد عمر المنهالي، فئة الناشئين برصيد 95 نقطة.

وشهدت منافسات المواطنين لفئة مسدس 9 ملم، فوز محمد مبارك البريكي بالمركز الأول، محققاً 96 نقطة، وجاء ثانياً عايش سالم القايدي، وثالثاً عبدالله إبراهيم هاشم، بينما تصدر نفس الفئة للمقيمين ساتيام شادها من الهند، وجاء ثانياً لؤي سيد إبراهيم من السودان، وثالثاً آلان رابينا من الفلبين.

وحقق إبراهيم الدرعي المركز الأول في فئة بندقية 223، برصيد 99 نقطة، وتصدر خالد محمد القايدي فئة بندقية 308 محققاً 98 نقطة، بينما أسفرت منافسات الفرق لفئة إسقاط الصحون (سكتون)، عن فوز فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمركز الأول، وجاء فريق بن مطر ثانياً، والحرس الوطني – سيدات، ثالثاً.

وأعرب سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وحرصها على ترسيخ مكانة الرياضة كإحدى ركائز التنمية الثقافية والاجتماعية في الدولة.

وتوجه بخالص التقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على رعايته للبطولة، واهتمامه المستمر بتطويرها ودعمها، مؤكداً أن المنافسات، التي امتدت على مدار 4 أسابيع، شكلت منصة مثالية لعشاق الرماية لخوض تجارب مليئة بالتنافسية والاحترافية، وصقل مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم ضمن الأطر والمعايير المعتمدة في لائحة بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.

من جانبه أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة مثلت فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة في رياضة الرماية، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز الوعي الرياضي، وبناء جسور التعاون بين الممارسين.

وأعرب العواني عن بالغ امتنانه لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على رعايته لهذا الحدث الذي حقق أهدافه، موجهاً التهاني للفائزين، وللجان المنظمة على جهودهم لإخراج البطولة بأبهى صورة للعام الثاني على التوالي.