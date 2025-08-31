تدشين نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي للعاملين في مطارات دبي

دبي في 31 اغسطس / وام / دشنت هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي، نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي بحضور سعادة محمد لنجاوي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وسعادة اللواء حارب الشامسي القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، وسعادة عبيد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث، وسعادة أحمد بالقيزي المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران، وسعادة اللواء مروان جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي التدشين في إطار التكامل المؤسسي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هيئة دبي للطيران المدني والقيادة العامة لشرطة دبي، بما يُساهم في دعم رؤية دبي الاقتصادية D33، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في منظومة أمن وسلامة الطيران بدبي، إلى جانب حرص كلا الجانبين على بناء منظومة متكاملة تواكب توجهات حكومة دبي في تعزيز الأمن والسلامة، وترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران.

وقال لنجاوي، "إن تدشين نظام ترخيص الكاشف الأمني الرقمي في مطارات دبي يُجسّد التزامنا الراسخ بالامتثال الأمني وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، مع الحرص على انسجام الأنظمة الذكية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة وفاعلية المنظومة الأمنية، ويأتي الإنجاز ثمرة للتكامل المؤسسي مع القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم استدامة أمن الطيران، ويعزز ثقة المجتمع الدولي في قطاع الطيران بدبي، ويواكب توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية".

وأكد سعادة اللواء حارب الشامسي، أن الحفاظ على ريادة دبي في مجال الطيران يتطلب تعزيز المنظومة الأمنية الشاملة، عبر الاعتماد على التحليل الذكي، والتدريب المتخصص، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية، بما يرسخ ثقة المجتمع الدولي ببيئة الطيران في دبي.

وقال: "نؤمن بأن الابتكار في المنظومة الأمنية ركيزة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران، ونعمل باستمرار على تطوير قدراتنا التقنية والبشرية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لضمان أعلى مستويات الجاهزية وتقديم نموذج أمني رائد إقليمياً وعالمياً".

وخلال الزيارة تم استعراض مجموعة من الأنظمة والبرامج الرائدة أمنياً وتقنياً التي تخدم قطاع الطيران في إمارة دبي .