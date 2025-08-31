ليفربول يفوز على أرسنال في قمة الأسبوع بالدوري الإنجليزي

لندن في 31 أغسطس/ وام/ عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه اليوم، على أرسنال 1-0، في ملعب أنفيلد بقمة مواجهات الجولة الثالثة من البريميرليج.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق دومينيك سويوسلاي في الدقيقة 83.

وضمن الجولة ذاتها فاز برايتون على مانشستر سيتي 2-1 في ملعب فالمر.

ورفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

كما فاز وست هام على نوتينجهام فورست 3-0، في ملعب سيتي جراوند، محققا انتصاره الأول هذا الموسم.