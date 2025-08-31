"الإمارات للسباحة" يرفع رصيده إلى 10 ميداليات في البطولة العربية

الدار البيضاء في 31 أغسطس/وام/ رفع منتخب الإمارات للسباحة، رصيده في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة في مدينة الدار البيضاء المغربية، إلى 10 ميداليات ، بعدما أحرز السباح رحيم طلبة الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة بزمن 3:56.04 دقيقة، محققاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة.

وكان طلبة توج في وقت سابق بذهبية 1500 متر حرة بزمن 15:47.42 دقيقة محققاً رقماً عربياً جديداً، إضافة إلى ذهبية سباق 800 متر وفضية 200 متر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

وأضاف المنتخب فضيتين جديدتين في منافسات اليوم، عن طريق السباحة أدورا أوبارا في سباق 100 متر فراشة، وحسين شوقي في السباق ذاته، ليصل مجموع حصاد السباحين إلى 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، مع نهاية الفترة الصباحية.