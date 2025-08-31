ولي عهد أم القيوين يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025

أبوطبي في 31 أغسطس/ وام/ زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقد سموّه عدداً من أجنحة المعرض، واطلع على أحدث المعروضات والمبادرات التي يقدمها في نسخته الـ22 التي تُعد الأضخم والأكبر في تاريخه، وتعكس مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التراثية والثقافية على مستوى المنطقة والعالم.

كما اطلع سموّه، خلال جولته في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر، على أبرز المشاركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعات الصيد والفروسية، والتي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.

والتقى سموّه عدداً من المشاركين وتعرف إلى أهم المبادرات والمشاريع الوطنية والفعاليات الثقافية والتراثية المصاحبة للمعرض.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، بالتطور المستمر، الذي يشهده معرض الصيد والفروسية سواء من حيث حجم المشاركات أو تنوعها أو مستوى الإقبال على المعرض، مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة بالتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.