غدا لقاء الأبطال في كأس رئيس الدولة للخيول العربية ببلجيكا

بروكسل في الأول من سبتمبر/ وام/ يستضيف مضمار وارجيم في بلجيكا يوم غد “الثلاثاء”، المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تجمع نخبة الخيول والمرابط في واحدة من أبرز سباقات أوروبا للكأس الغالية في إطار أجندة النسخة الـ32 .

وتشهد المحطة البلجيكية حضورا مميزا لمجموعة قوية من نخبة أبطال الموسم، حيث يقام السباق لمسافة 2170 مترا ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 200 ألف يورو ، وهي أكبر جائزة في تاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة بلجيكا.

وتضم القائمة 12 مشاركا، يتقدمهم الزير من نسل" المامون مونلو × اسماء الخالدية بنت عامر" لمحمد فهد العطية، ونورما الموري من نسل " ازدي × نيموسي الموري" للشقب ريسينغ، كما يتواجد في لقاء الأقوياء ممثل الإمارات "جو ستار" من نسل " المرتجز × جست ديل فالوت بنت جورمان" للمالك ناصر هلال العلوي، بجانب بطل محطة السويد السنة الماضية الجواد "فريدي بي" من نسل"تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت بنت داحس" وبطل محطة ألمانيا العام الماضي الباسو تي من نسل" المرتجز × بورتا تي بنت مروان" ، للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف، إلى جانب بطلة محطة السويد العام الحالي " فريدة بي" من نسل" المرتجز×هانيا دي ايه بنت مجد العرب"، للمالك والمدرب بيتر ديكرز.

كما يتواجد في قائمة المشاركين، سكل دي ليجل، بطل محطة إيطاليا للكأس العام الماضي ، ودريم سيك ، والزرقا دي إيه ، وتيكس دي إيه ، ورازا بي ، ونابوكو الموري.