"أبوظبي للرياضات البحرية" يعلن تفاصيل "سباق العالية للبوانيش"

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنظيم سباق العالية للبوانيش الشراعية يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الموسم وسلسلة السباقات التراثية.

ويعد السباق إحدى الجولات المهمة لهذه الفئة، ويقام لمسافة 5 أميال بحرية، وسيتم تحديد نقطة الانطلاقة وفق مسارات الرياح والحالة الجوية.

وبدأ فريق العمل في النادي وضع الترتيبات التنظيمية، وتحديد موعد فتح باب التسجيل وتأكيد المشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي، وإرسال الضوابط واللوائح التنظيمية الخاصة بالسباق إلى المشاركين مع توفير الدعم الفني واللوجستي للمحامل المشاركة.

وتم تخصيص جوائز بقيمة 414 ألف درهم للفائزين الأوائل ولأصحاب المراكز من الأول وحتى الثلاثين، فيما تستقطب سباقات البوانيش الشراعية أعدادا كبيرة من المحامل على متنها النواخذة والبحارة الشباب لخوض تجربة الإبحار بالمحامل الصغيرة التي تحتاج إلى مهارة عالية لمصارعة الأمواج، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 50 بانوشا في سباق العالية.

ويولي النادي أهمية كبرى في إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للسباقات التراثية والتقليدية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي، الذي يعد جزءا أصيلا من هوية الوطن وتاريخه، وهي سباقات تحمل رسالة ثقافية وتراثية تهدف إلى نقل القيم والتقاليد البحرية الإماراتية إلى أجيال المستقبل.

