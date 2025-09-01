العين تستضيف النسخة الدولية الـ63 من "محاربي الإمارات" 10 سبتمبر

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة ، والتي تنظمها شركة بالمز الرياضية عن عودة منافسات النسخة الدولية من البطولة والتي ستقام من خلال النسخة 63، يوم الأربعاء 10 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك العين، وذلك بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وتشهد المنافسات إقامة 12 نزالا بمشاركة 24 مقاتلا من أبرز اللاعبين في جميع أنحاء العالم، فيما تعقد اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل بفندق دانة العين للإعلان عن تفاصيل الحدث.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن عودة منافسات البطولة إلى مدينة العين وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يكتسب الحدث أهمية كبرى، خاصة من ناحية إبراز المعالم الحضارية والثقافية التي تتميز بها العين، في ظل حضور نخبة النجوم من جميع أنحاء العالم.