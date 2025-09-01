"أدكس" و "إيدج" يبحثان التعاون لتعزيز الصادرات الوطنية

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / ناقش وفد من مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" خلال زيارتهم لمجموعة "إيدج" مع مسؤولي المجموعة، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي، وذلك في إطار مساعي المكتب لتعزيز العمل المشترك مع الشركات الوطنية الرائدة.

وترأس الوفد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات " أدكس"، يرافقه خليل المنصوري المدير التنفيذي لـمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، وكان في استقبالهم معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج".

واستعرض وفد "أدكس"، خلال الزيارة، أبرز الخدمات والحلول التمويلية التي يقدمها لدعم الصادرات الوطنية، إضافة إلى توضيح آليات التعاون الممكنة لتعزيز قدرات مجموعة "إيدج" وشركاتها التابعة لتمكينها على التوسع خارجياً، والوصول إلى أسواق جديدة في مختلف قارات العالم.

وأكد سعادة محمد سيف السويدي، أن الشركات الإماراتية حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن مجموعة "إيدج" تمثل نموذجاً يحتذى به في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة.

وأعرب عن تقدّيره للإنجازات الاستثنائية التي حققتها المجموعة والشركات التابعة لها في تطوير حلول مبتكرة تعزز مكانة الإمارات مركزا صناعيا عالميا، موضحا أن دور مكتب أبوظبي للصادرات يأتي في هذا الإطار لتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها لدعم نمو الأعمال في جميع القطاعات لتمكيّن الشركات من التوسع دولياً، والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية، مؤكدا دعم جهود "إيدج" لتحقيق الريادة في قطاع الدفاع والأمن وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنويع الاقتصادي.

وعلى هامش الزيارة، اطلع الوفد خلال جولات ميدانية في مرافق مجموعة "إيدج"، على قدراتها التصنيعية والتقنية، حيث زار مصانع "نمر"، و"أداسي"، و"هالكون".

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة، مع المؤسسات الإماراتية الرائدة والتركيز على دورها في دفع مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية، وترسيخ مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

