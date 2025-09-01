تأهل الكاراز وفريتز وسبالينكا إلى ربع نهائي "أمريكا المفتوحة للتنس"

نيويورك في الأول من سبتمبر/ وام/ واصل المصنفون الأوائل المشاركون في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس “آخر البطولات الأربع الكبرى” والمستمرة حتى 7 سبتمبر الجاري تألقهم في منافسات دور الـ16 من البطولة.

وبلغ كل من الإسباني كارلوس الكاراز المصنف الثاني عالميا، والأمريكي تايلو فريتز المصنف "الرابع"، والصربي نوفاك ديوكوفيتش "السابع"، الدور ربع النهائي.

وعلى صعيد السيدات تأهلت كل من البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الأولى حاملة اللقب، والأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة.

وتفصيلا، تأهل اليوم تايلور فريتز إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على البولندي توماس ماتشاك بثلاث مجموعات دون مقابل 6-4، و6-3، و6-3، ليواجه في الدور المقبل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والمتأهل بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات دون مقابل 6-3، و6-3، و6-2.

وتأهل أمس كل من الإسباني كارلوس الكاراز بعد فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش بثلاث مجموعات دون مقابل 7-7، و6-3، و6-4، ليواجه في الدور المقبل التشيكي يجي ليهيتشكا المصنف 20 والمتأهل من فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو بثلاث مجموعات لمجموعة 7-6، و6-4، و2-6، و6-2.

وضمن منافسات السيدات بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا الدور ربع النهائي بعد فوزها على الإسبانية كريتينا بوكشا بمجموعتين دون مقابل 6-1، و6-4، لتواصل تألقها من أجل الحفاظ على لقبها، وستواجه في الدور المقبل التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والمتأهلة على حساب الكازاخستانية يلينا ريباكينا التاسعة والتي خسرت أمامها بمجموعتين لمجموعة 4-6، و7-5، و2-6.

وتأهلت أمس إلى ربع النهائي الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة بعد فوزها على مواطنتها آن لي بمجموعتين دون مقابل 6-1، و6-2، لتواجه في الدور المقبل التشيكية باربورا كرجتشيكوفا والمتأهلة من فوزها في دور الـ16 على الأمريكية تايلور تاونسيند بمجموعتين لمجموعة 1-6، و7-6، و6-3.