كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو..منصة مثالية لصناعة الأبطال

دبي في الأول من سبتمبر/وام/تؤكد بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو دورها المحوري في اكتشاف الطاقات وصقل المهارات وتمهيد الطريق نحو البطولات القارية والعالمية باعتبارها إحدى أبرز المنصات الوطنية لصناعة الأبطال.

واختتمت البطولة نسختها الأخيرة وسط منافسات حماسية جمعت نخبة من المواهب الصاعدة والنجوم الواعدة من مختلف أندية الدولة، لتؤكد على

وشهدت البطولة، التي اختتمت فعالياتها أمس، تتويج نادي بني ياس بلقب فئة الكبار، فيما أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب فئة تحت 14 عاماً، وتُوج نادي العين بلقب فئة تحت 16 عاماً، بينما حصد نادي الجزيرة صدارة فئة تحت 18 عاماً.

وأكد عبيد خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس والمشرف على رياضة الجوجيتسو، أن التتويج بلقب الكبار نتيجة عمل جماعي متكامل وجهود مشتركة من الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية.

وأهدى الكعبي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من سموه شكّل حجر الأساس لهذا النجاح، ومؤكداً في الوقت ذاته أن طموحات النادي لا تزال كبيرة في مواصلة التميز واعتلاء منصات التتويج.

وأوضح عمر سميع، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن استراتيجية النادي تعتمد على الاستعداد المبكر وعدم التوقف عن العمل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نتائج الفريق، الذي تمكن من حصد المركز الأول في فئة تحت 14 عاماً والمركز الثاني في فئة تحت 16 عاماً.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس التطور المستمر في مستوى اللاعبين، لافتاً إلى انضمام عدد منهم إلى صفوف منتخب الإمارات للجوجيتسو، الأمر الذي يعكس النجاح الكبير للمنظومة الفنية والإدارية بالنادي.

وعبّر عبد الله الكعبي، لاعب نادي العين في فئة الكبار، عن سعادته بحصول فريقه على المركز الثالث، معتبراً ذلك حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق الميدالية الذهبية في الموسم المقبل، مؤكداً أن طموحه يمتد إلى تمثيل الإمارات في أكبر المحافل العالمية.

أما زميله هزاع حساني، فأشار إلى أن المنافسة كانت قوية بمشاركة عشرة أندية، مبدياً فخره بالتتويج بالمركز الثالث، ومؤكداً عزمه على مواصلة التطوير ليكون بين نخبة اللاعبين في الدولة.

وفي فئة تحت 16 عاماً، أعرب مايد الحوسني، لاعب نادي الشارقة، عن رضاه بالحصول على المركز الثاني في ظل منافسة شرسة، مشدداً على أن طموحه المستقبلي هو التتويج بلقب بطل العالم.

وفي فئة تحت 18 عاماً، عبّر سالم محمد القبيسي، لاعب نادي العين وصاحب الميدالية الفضية في وزن 60 كجم، عن سعادته بهذه النتيجة، مؤكداً أن الأداء الجماعي والتكاتف بين اللاعبين كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هدفه القادم هو التتويج بذهبية الأسياد وتمثيل الإمارات بأفضل صورة في البطولات الدولية.

وتعكس النتائج المتحققة في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو حجم العمل المتواصل داخل الأندية، ومدى جاهزية الأجيال الشابة لحمل راية التميز في رياضة الجوجيتسو، التي باتت تمثل إحدى أبرز الرياضات القتالية تطوراً على مستوى الدولة والمنطقة.

وتواصل البطولة، عاماً بعد عام، تأكيد دورها كمحطة استراتيجية في صناعة الأبطال وبناء قاعدة صلبة من المواهب التي تمثل الإمارات في مختلف المحافل الدولية.