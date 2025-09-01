رجبي الإمارات يشارك في بطولة آسيا للسباعيات

دبي في الأول من سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرجبي، عن مشاركة منتخبي الرجال والسيدات في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، المزمع إقامتها في مدينة هانجتشو الصينية يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 منتخباً لكل فئة.

وتشهد النسخة زيادة في عدد المنتخبات المشاركة بمقدار 8 فرق مقارنة بالنسخة الماضية، وتُقام مبارياتها على ملاعب دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الصين عام 2023، على أن تُستكمل السلسلة بالمرحلة الثانية في العاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

ويستعد منتخب الرجال لفترة تحضيرية مكثفة تشمل تدريبات فنية ولياقة بدنية، إلى جانب مباريات ودية مع فرق شاهين وأندية من دوري الدرجة الممتازة، تحت قيادة المدرب أبولو بيرليني، وشمل الاستدعاء عدداً من لاعبي منتخب الشباب مثل سلطان أهلي وخليفة المرزوقي لتعزيز صفوف المنتخب.

أما منتخب السيدات، فقد أنهى معسكره التدريبي في العين الذي استمر ثلاثة أيام، تحت إشراف المدربة فيلادلفيا أورلاندو، استعداداً للمشاركة في البطولة.