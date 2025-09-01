"الإمارات الصحية" تخّرج دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي للتمريض

دبي في أول سبتمبر/ وام/ نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد، وهو برنامج الإقامة الأول من نوعه على مستوى الدولة المعتمد من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض بمشاركة 98 ممرضاً وممرضة .

وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي، مديرة إدارة التمريض في المؤسسة، أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة مهمة لرفد القطاع الصحي بكفاءات تمريضية مؤهلة قادرة على أداء دور محوري في دعم خدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026، لافتةً إلى أن المؤسسة تولي برامج التدريب والتأهيل المتخصصة أولوية قصوى، إدراكاً لدورها في تطوير الكوادر، وبما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نظام صحي رائد عالمياً.

وأضافت أن اعتماد البرنامج من هيئة دولية مرموقة يعكس التزام المؤسسة بالتميز والجودة، إذ يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في جهود دعم الممرضين والممرضات الجدد خلال انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى ممارسة المهنة، بما يسهم في تحسين نتائج رعاية المرضى وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وضمان استمرارية مسيرتهم المهنية.

ويمتد البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد على مدى ستة أشهر، ويغطي مجموعة شاملة من المحاور، بما في ذلك الرعاية الإكلينيكية والتواصل الفعّال والعمل الجماعي وجودة الرعاية، إلى جانب مبادئ الممارسة المبنية على الأدلة والمحاكاة السريرية. وبعد التخرج، يواصل الممرضون والممرضات عملهم في المنشآت التابعة للمؤسسة التي تم تعيينهم بها، ما يعزز من استقرارهم المهني ويضمن استدامة الكفاءات التمريضية داخل المنظومة الصحية.

وأكدت المؤسسة عزمها توسيع نطاق البرنامج خلال السنوات المقبلة ،من خلال إضافة تخصصات تمريضية جديدة واستقطاب دفعات متتالية، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية وداعمة للراغبين في الالتحاق بمهنة التمريض، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير رأس المال البشري.

