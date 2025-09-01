مبيعات سوق دبي الحرة تسجل 646.23 مليون درهم بنمو 15% في أغسطس

دبي في الأول من سبتمبر /وام/ سجلت سوق دبي الحرة، مبيعات قيمتها 646.23 مليون درهم "177 مليون دولار" خلال أغسطس الماضي، لتتجاوز بذلك الأرقام القياسية السابقة للشهر البالغة 588.13 مليون درهم "161 مليون دولار" في أغسطس 2018، بزيادة تقارب 10%.

وارتفعت مبيعات أغسطس 2025 بنسبة 15% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، حين سجلت السوق 561.53 مليون درهم "153.84 مليون دولار" بينما حقق متوسط المبيعات اليومية خلال الشهر نحو 20.8 مليون درهم "5.70 مليون دولار"، وسط تقديرات ببلوغ أعداد المسافرين نحو 275 ألف مسافر يومياً خلال الفترة ذاتها.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي للسوق، " سيسهم إنجازنا خلال أغسطس في تعزيز سجلنا من النتائج المميزة التي حققناها خلال الأشهر السابقة من هذا العام، إذ تشير متابعاتنا الداخلية اليومية إلى تجاوز المبيعات نسبة نمو أعداد المسافرين بنحو 9%".

وأوضح أن متاجر السوق الحرة شهدت زيادة في معدل إنفاق كل مسافر بما يقارب 4 دولارات أمريكية لكل مسافر مغادر، وارتفع معدل إقبال المسافرين على الشراء بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية مقارنةً بشهر أغسطس الماضي، ومع تحقيق هذه النتائج لشهر أغسطس، وصلت مبيعات السوق الحرة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 5.4 مليار درهم "1.48 مليار دولار أمريكي"، بزيادة قدرها 6.93% مقارنة بالعام الماضي.

وحققت مبيعات شهر أغسطس من العام الجاري، أداءً قوياً عبر مختلف فئات المنتجات الرئيسة في سوق دبي الحرة، ومن أبرزها السكاكر والحلويات التي تصدرت قائمة السلع الأعلى نمواً، بزيادة قدرها 68.90%، تلتها المشغولات الذهبية بارتفاع تجاوز 28.55%، فيما سجلت العطور زيادة قدرها 13.13%.

وأسهمت مبيعات العلامات الفاخرة على نحو لافت في الأداء القوي لسوق دبي الحرة في أغسطس، حيث ارتفعت مبيعات متاجر الأزياء في الصالتين A وB في المبنى 3 بمطار دبي الدولي 10.86% بالمقارنة مع أغسطس 2024.

وارتفع متوسط عدد المعاملات اليومية في متاجر العلامات الفاخرة إلى 254 معاملة، مقارنة بـ 237 معاملة في أغسطس 2024، في حين ارتفع متوسط قيمة المعاملة إلى 8,004 درهم، مقارنة بـ 7,748 درهم.

ويشير هذا النمو في كل من حجم المعاملات وقيمتها إلى الزخم الكبير لهذا القطاع الأساسي، والذي يمثل نحو 10% من إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة، وبدأ زخم المبيعات واضحاً أيضاً لمسافري المناطق والأسواق الرئيسية، إذ سُجل أعلى نمو لدى المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة، بارتفاع بلغ 27.94%، تلاها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 19.78%، وشبه القارة الهندية 17%، وإفريقيا 15.28%، وأوروبا 13.46%، وأستراليا ونيوزيلندا وبعض جزر المحيط الهادئ المجاورة بنسبة 9.49%، والشرق الأقصى 9.15%، والمنطقة الروسية 3.26%.

وتستعد سوق دبي الحرة لتعزيز عروضها التجارية بشكل أكبر، حيث ستفتتح في وقت لاحق من هذا الشهر، في الصالة A، متجرين جديدين للعلامتين الشهيرتين "لويس فويتون" Louis Vuitton و"كارتييه" Cartier، ما يعزز محفظتها من السلع الفاخرة، وتتم حالياً أعمال تجديد شاملة في الصالة A تمهيداً لافتتاح متجر مبتكر، يحاكي مفهوم "هدايا من دبي"، وذلك بحلول ديسمبر.