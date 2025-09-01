بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع رفع بيانات المباني القائمة في الإمارة

رأس الخيمة في الأول من سبتمبر / وام / أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن إطلاق مشروع رفع بيانات المباني القائمة في إمارة رأس الخيمة في إطار جهود الدائرة المستمرة لتحديث قاعدة بيانات العقارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لملاك العقارات والمستثمرين.

وقال سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن هذه المبادرات من شأنها تنظيم وتسهيل اجراءات تحديث المباني القائمة في إمارة رأس الخيمة كما تثري المعلومات الخاصة بها لدى الدائرة.

وتأتي هذه المبادرة التي تطلقها دائرة بلدية رأس الخيمة تهدف إلى توثيق المخططات المعمارية لكافة المباني القائمة وتسهيل إجراءات توثيق عقود الإيجار وتعزيز جوانب السلامة والتنظيم بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت الدائرة على ضرورة تعاون جميع ملاك العقارات في الإمارة من خلال المبادرة الفورية لاستيفاء الإجراءات التالية في حال توفر المخططات المعمارية المعتمدة يتم تقديم نسخة واضحة ومكتملة تتضمن الأبعاد والمساحات والمشتملات عن طريق تقديم طلب خدمة "رخصة مبنى للمباني القائمة " عبر النظام الإلكتروني أو من خلال مركز سعادة المتعاملين في الدائرة.

وفي حال عدم توفر المخططات يتوجب على المالك تعيين استشاري معتمد لإعداد المخططات وفتح خدمة "رخصة مبنى للمباني القائمة " عبر النظام الإلكتروني وقد تم تحديد فترة ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان لاستكمال كافة المتطلبات المشار إليها أعلاه ويمنح الملاك إعفاء 100% من المخالفات "إن وجدت" ورسوم رخص البناء.