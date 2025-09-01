شرطة أبوظبي: 93% يستفيدون من الإشعارات العاجلة للقيادة الآمنة

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام/ قالت شرطة أبوظبي إن 93 % من المشاركين في استطلاع للرأي، أجرته إدارة الإعلام الأمني عبر منصاتها الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، يستفيدون من خاصية الإشعارات العاجلة للقيادة الآمنة على الطرق في إمارة أبوظبي أثناء الأحوال الجوية المتقلبة والازدحام المروري.

وأوضح العقيد مهندس سعيد عبدالله الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة، أن التنبيهات العاجلة تهدف إلى إشعار السائقين بالحالات الجوية والمرورية غير الاعتيادية .

وأشار إلى أن منظومة الأحوال الجوية تضم 8 أنظمة متكاملة ساهمت منذ بدء تطبيقها في عام 2018، في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة.

من جانبه، أشار المقدم خليفة عبدالله العبيدلي، مدير مركز التواصل الاجتماعي في إدارة الإعلام الأمني، إلى أن تفاعل الجمهور مع استطلاعات الرأي يعكس مدى تجاوب المجتمع مع الرسائل التوعوية والحملات الإعلامية التي تطلقها شرطة أبوظبي.