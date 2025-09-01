ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى 7.0% بنهاية أغسطس

فيينا في الأول من سبتمبر/وام/ ارتفع معدل البطالة في النمسا إلى 7.0% في نهاية شهر أغسطس الماضي بزيادة 4.2% على أساس سنوي، متأثراً بعدة عوامل أبرزها استمرار توتر البيئة الاقتصادية وحالة عدم اليقين لأسباب دولية وإقليمية.

وسجل عدد العاطلين عن العمل 14.864 ليصل إلى 367.120 شخصاً. وتُلقي عوامل مثل حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية والنمو الطفيف في السوق الألمانية بثقلها على الاقتصاد المحلي.

و أظهرت بيانات سوق العمل المحدثة في النمسا، استمرار تأثير الأداء الاقتصادي الضعيف وارتفاع معدل التضخم على الوظائف وسوق العمل، وقالت بيترا دراكسل، المسؤولة في مجلس إدارة مكاتب العمل، “لا تشير الظروف الاقتصادية الحالية إلى حدوث انعكاس في اتجاه سوق العمل”.