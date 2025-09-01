دبي تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر البيطري للشرق الأوسط وأفريقيا

دبي في الأول من سبتمبر /وام/ تستضيف دبي المؤتمر البيطري للشرق الأوسط وأفريقيا في نسخته الثانية من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل، في مركز مؤتمرات جافزا ون بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى عام 2022 ليكرس مكانته كأكبر مؤتمر ومعرض علمي بيطري في المنطقة جامعا آلاف الأطباء البيطريين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ويتميز العام بالحصول وللمرة الأولى في الشرق الأوسط على اعتماد دولي لبرامج التطوير المهني المستمر من جهات مرموقة تشمل المجلس الأمريكي لهيئات الترخيص البيطرية RACE وأكاديمية التعليم البيطري المستمر في ألمانيا ATF ومنظمة التعليم البيطري المستمر في أوروبا VetCEE، مما يتيح للمشاركين الحصول على شهادات معتمدة دوليا.

وأوضحت الدكتورة مارجيت غابرييلا مولر رئيسة المؤتمر، أن الحدث يمثل منصة رائدة لتطوير الممارسات البيطرية في المنطقة عبر التعليم المعتمد والابتكارات الحديثة، مؤكدة حرصه على أن تبقى دبي مركزا عالميا للتعليم البيطري، ويتضمن البرنامج العلمي أكثر من 40 محاضرا دوليا وخمس ورش عمل تطبيقية وستة مختبرات تدريبية متقدمة، إلى جانب معرض مصاحب يعرض أحدث التقنيات والأدوية والخدمات البيطرية.