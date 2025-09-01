"الشارقة للتراث" يكشف تفاصيل الدورة الـ 25 لملتقى الراوي الدولي

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / أعلن معهد الشارقة للتراث، عن أجندة فعاليات النسخة الـ25 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري في مقر مركز التراث العربي بالمدينة الجامعية، بمشاركة أكثر من 120 راوياً وخبيراً وباحثاً من أكثر من 35 دولة.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد ورئيس اللجنة العليا للملتقى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز التراث العربي إن الحدث الذي انطلق قبل 25 عاما كفعالية محلية لتكريم الراوي الإماراتي راشد الشوق “رحمه الله” تحول لاحقا إلى منصة دولية بعد تأسيس معهد الشارقة للتراث ليصبح ملتقى دوليا يجمع الرواة والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتحل جمهورية المالديف ضيف شرف الدورة الحالية من الملتقى الذي سيكرم معالي محمد المر بوصفه الشخصية الفخرية، والدكتورة كلاوديا من إيطاليا كشخصية اعتبارية، تقديراً لإسهاماتهما في دعم التراث والثقافة.

وأشارت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي والمنسق العام للملتقى، إلى أن الدورة الحالية تُقام تحت شعار "حكايات الرحّالة" لما تحمله من رمزية في تاريخ الشعوب.

ولفتت الشامسي إلى أن هذه النسخة من الملتقى ستشهد إطلاق مبادرة "الوفاء للمبدعين" التي تحتفي هذا العام بالفنانة المغربية أمينة كوسطو ود. علي الشالوبي تقديراً لعطائهما وإبداعهما في صون التراث الثقافي.

ونوهت إلى أن الملتقى سيتضمن برنامجا علميا يضم 10 جلسات يشارك فيها 45 باحثاً وخبيراً من 15 دولة يناقشون موضوعات تتعلق بالرحلة وأدبها ورواياتها ودورها في بناء الجسور الثقافية بين الشعوب إلى جانب معرضين رئيسيين "حكايات الرحّالة"، و"مقتنيات محمد المر"التي تُعرض لأول مرة للجمهور.

وأوضحت أن الملتقى سينظم لقاء مباشرا مع عدد من الرحّالة المعاصرين يقدمون تجاربهم الحية أمام الجمهور، إلى جانب أكثر من 25 ورشة متخصصة في الحكاية الشفاهية والسرد البصري، فضلا عن ُإطلاق أكثر من 40 إصداراً جديداً، أبرزها: "أدب الرحلة في العالم العربي" وسلسلة "عيون الرحلات".

ويشهد الملتقى مشاركة دولية واسعة من بلدان عربية وأجنبية، ومؤسسات أكاديمية مرموقة.