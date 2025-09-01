285 ألف زيارة تفتيشية للموارد البشرية خلال النصف الأول

دبي في الأول من سبتمبر/ وام/ نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 285 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت المسجلة لديها،ضمن جهودها لتعزيز تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته وتنافسيته ، أسفرت عن ضبط مخالفات لدى أكثر من 5400 منشأة .

وأوضحت الوزارة في بيان أن المخالفات شملت حالات مثل: عدم الالتزام بسداد الأجور، والتوطين الصوري، وعدم ممارسة النشاط المرخص فعلياً، ووجود عمال دون علاقة عمل حقيقية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة، وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة وفقاً لطبيعة وجسامة المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة التفتيش تُعد ركيزة أساسية لمراقبة التزام المنشآت بتشريعات سوق العمل، لافتة إلى اعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية، ومصفوفة تقييم المخاطر التي يوفرها نظام التفتيش الإلكتروني الأول من نوعه في المنطقة.

ونوهت إلى أن المنظومة تعتمد على مفتشين مؤهلين يتم تدريبهم وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب خدمات استباقية تمكّن أصحاب العمل من تقييم امتثال منشآتهم عبر التطبيق الذكي، مع تعزيز التوعية كجزء من سياسات الوزارة.

ولفتت إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بالتعاون مع جهات حكومية، وتوفير قنوات متعددة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المجتمعية بسرية تامة، بما يسهم في الارتقاء بالبيئة الرقابية وبناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص.