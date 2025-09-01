جامعة الإمارات تنظم معرض التوظيف 2025

العين في الأول من سبتمبر/ وام/ تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة "معرض التوظيف 2025 "علىيومي 3 إلى 4 سبتمبر الجاري، تحت شعار "طريقك إلى المستقبل"، بهدف تعريف طلبة الجامعة وخريجيها على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية.

وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن معرض التوظيف يأتي ضمن رؤية الجامعة "جامعة المستقبل" في تعزيز فرص التوظيف لخريجيها والإسهام في خدمة المجتمع.

وقالت، "تفتخر جامعة الإمارات بخريجيها الذين أثبتوا كفاءتهم في مختلف الميادين، كونهم ثمرة برامج أكاديمية معتمدة، وأنشطة ومهارات لاصفية مكّنتهم من تلبية متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً".

وأوضحت اليازية الظاهري، مدير مركز التوظيف وشؤون الخريجين، أن المعرض يشكل فرصة للتواصل المباشر بين الخريجين والجهات المشاركة التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، ويتيح للطلبة الاطلاع على المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويساعد الطلبة المستجدين على تحديد مساراتهم الدراسية بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ويصاحب المعرض تنظيم فعاليات "أسبوع الجاهزية المهنية" الذي يسبق انطلاقه، ويتضمن ورش عمل حول كتابة السيرة الذاتية، والمقابلات الوظيفية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى جلسات مشورة وظيفية .