"أراضي بوابة القاسمية" تطلق مشروعها في الشارقة بقيمة تتجاوز مليار درهم

الشارقة في الأول من سبتمبر/ وام / أطلقت الشركة العقارية الإماراتية "الراسخون للعقارات"، مشروعها الجديد "أراضي بوابة القاسمية" في إمارة الشارقة بقيمة تتجاوز المليار درهم وعلى مساحة تبلغ 9,626,000 قدم مربع، وذلك خلال حفل أقيم اليوم ،في فندق غراند حياة دبي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية إلى جانب حشد من المستثمرين وروّاد الأعمال والمهتمين بقطاع التطوير العقاري، وتستمر فعالية المبيعات الحصرية للمشروع حتى مساء الغد .

ويقع المشروع في مدينة القاسمية الصناعية بالشارقة على طريق دبي - حتا بالقرب من منطقة المدام ، ويتيح ملكية حرة لجميع الجنسيات وإعفاءات استثنائية من الرسوم الحكومية الخاصة بالتسجيل والتملّك.

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري المدير العام لشركة "الراسخون للعقارات"، أن المشروع يمنح المستثمرين بيئة حاضنة لمشاريعهم وفرصاً حقيقية للانطلاق نحو مستقبل واعد.