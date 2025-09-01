"ضمان" توسّع نطاق تغطيتها إلى الإمارات الشمالية عبر برنامج "أمانك كروم"

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي "ضمان" عن إطلاق برنامج "أمانك كروم" للتأمين الصحي، المصمم خصيصا لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص في الإمارات الشمالية.

ويستهدف البرنامج - الذي تم تطويره ليكون خطة تأمينية مرنة موجهة للمقيمين في الإمارات الشمالية - الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تضم 20 موظفاً فأكثر، ويوفر تغطية تأمينية مرنة تصل إلى 2000 مشترك، بما يشمل الأزواج والأبناء المعالين، بأسعار تبدأ من 450 درهماً إماراتياً، ما يجعله مناسباً لمختلف شرائح الدخل.

ويضم "أمانك كروم" فئتين رئيسيتين تتيحان تغطيات شاملة للعلاج الاختياري والطارئ للمرضى الداخليين والخارجيين في الإمارات الشمالية، إلى جانب خدمات الأمومة، والعلاج للمرضى الداخليين في بلد الموظف الأم بالنسبة للموظفين المغتربين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن الفئة الثانية.

وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"ضمان"، أن البرنامج الجديد يعكس التزام الشركة بتوسيع التغطية الصحية وتعزيز الابتكار في القطاع، بما يواكب احتياجات السوق ويوفر خدمات صحية عالية الجودة بأسعار تنافسية، لمختلف المؤسسات في إمارات الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.