‎" نوافذ" يستعرض حزمة من الخدمات الذكية

عجمان في أول سبتمبر /وام/ استعرضت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان ضمن النسخة التاسعة من معرضها “نوافذ” حزمة من الخدمات الذكية والمبادرات والأنشطة المبتكرة التي استقطبت أكثر من 1600 زائر.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين بالدائرة، أن المعرض هدف لإيجاد منصات مبتكرة تتيح للجمهور المشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة .

وأكد إبراهيم صمره الشحي مدير إدارة الاتصال والمجتمع بالدائرة، أن الحدث شهد عرضًا موسعًا لـلخدمات الذكية، حيث تم تقديم شرحًا مفصلًا للجمهور حول تطبيق "عجمان ون"، وخدمات "تصديق" وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهّل حياة المتعاملين.