انطلاق أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2026

دبي في الأول من سبتمبر/ وام / انطلقت مساء اليوم، فعاليات "أسبوع دبي للموضة" بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2026، والذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، بمشاركة نخبة من المصممين العالميين والمواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم.يستمر الحدث حتى السادس من سبتمبر الجاري، حيث يشمل عروض أزياء حصرية، وأنشطة تفاعلية، وجلسات حوارية بمشاركة خبراء ومبدعين ومبتكرين بارزين حول مشهد الموضة العالمي، بما يعزز مكانة دبي كعاصمة إقليمية وعالمية للموضة.

ويفتتح الحدث بعرض للعلامة الماليزية "Rizman Ruzaini"، يليه عرض للمصممة المقيمة في دبي "هبة جسمي"، فيما يقدَّم البرنامج عروضاً مميزة لمصممين من الهند والإمارات وهولندا وألمانيا وبولندا ونيكاراغوا، إضافة إلى فعاليات مخصصة للتصاميم الإيطالية بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية.

كما يتضمن الحدث سلسلة الجلسات الحوارية "Thread Talks 3.0" التي تنطلق في 3 سبتمبر بالشراكة مع "ميتا"، ومجلس الأزياء العربي، وحي دبي للتصميم، وتجمع شخصيات مؤثرة في قطاع الموضة لاستعراض الفرص والتحديات في المشهد العالمي.

وتشمل فعاليات الأسبوع أنشطة حصرية تقام في مختلف أنحاء دبي، من بينها عروض خاصة لعلامات عالمية، واحتفالات راقية، ويهدف أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالميه للموضة والإبداع.