جلسات الاستدامة في "الدولي للاتصال الحكومي" تبحث مستقبل المدن والبحار والمناخ

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / يفتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 14، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، حواراً واسعاً حول الاستدامة والبيئة. وتتناول جلساته سبل توظيف الاتصال كأداة لتغيير السلوكيات، وبناء شراكات تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية الملحّة التي يواجهها العالم.

من المدن الذكية إلى استدامة البحار، ومن مواجهة الأزمات المناخية إلى إشراك الشباب والأطفال في صياغة المستقبل، تستضيف المنصة الرئيسية في المنتدى نقاشات بنّاءة، من أبرزها جلسة "كيف نتحول نحو مدن ذكية ومستدامة" التي تبحث دور التكنولوجيا في بناء مدن تحقق العدالة في توزيع الخدمات وتقلل من الأثر البيئي مع تسليط الضوء على مساهمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير قطاعات النقل والصحة والطاقة.

ويشارك في الجلسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية وشريف توفيق رئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية في شركة مايكروسوفت ودينا شريف المديرة التنفيذية لمركز MIT Kuo Sharper للرخاء وريادة الأعمال وغاري بورنيسكي المدير الإداري لمركز بوردو للأمن الغذائي العالمي.

وتتضمن الجلسة مشاركة مميزة للطالب ريان بوسليمي، الذي مثل دولة الإمارات وفاز في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالصين، ضمن مبادرة "الكرسي الأخضر"، التي خصصها المنتدى لتكون منصة حرة لطرح آراء الشباب حول المسائل المتداولة في المنتدى وذات العلاقة بجلساته بغرض التعرف على أفكارهم واتجاهاتهم والاستفادة منها لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات ولتعزيز التواصل بين الجيل الصاعد والحكومات.

وفي قاعة جامعة الشارقة تبحث جلسة "الاتصال والإعلام لإدارة الأزمات المناخية" دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي خلال الكوارث البيئية وإستراتيجيات بناء الرسائل الاتصالية وقت الأزمات بما يضمن نشر الثقة بدلاً من القلق، بمشاركة كل من الدكتور ناصر قاسم مدير مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية والدكتورة شريفة سليمان المرزوقي مدير المركز الإعلامي لجامعة الشارقة.

كما تُقام ورشة عمل بعنوان "صناعة محتوى الاتصال في أوقات المخاطر والأزمات" تقدمها الدكتورة إنجي خليل أستاذ مشارك في قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال في جامعة الشارقة لتزويد الإعلاميين بأدوات تحرير مسؤولة للتعامل مع الأزمات وصناعة محتوى رقمي يعزز من وعي المجتمع ويواجه الشائعات بفاعلية.

وفي قاعة هيئة الشارقة للثروة السمكية تطرح جلسة "التواصل من أجل استدامة البحر.. من الإستراتيجيات إلى جودة الحياة الساحلية" أهمية الاتصال في دعم مشاريع الاستزراع السمكي والمراسي البحرية وإشراك المجتمعات الساحلية في صياغة مستقبلها البيئي يتحدث خلالها كل من سعادة علي أحمد بوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي والدكتور علي النقبي مدير جامعة خورفكان.

ويُستكمل هذا النقاش من خلال ورشة "الكهوف البحرية.. إرث طبيعي ودور حيوي في الاستدامة" التي تستعرض تجربة الشارقة في إنشاء الكهوف الصناعية لإعادة إحياء المواطن الطبيعية للأسماك مع إشراك الصيادين وأفراد المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة البحرية يقدمها الدكتور سيف الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في حكومة رأس الخيمة.

أما على مستوى الأجيال الجديدة فيشهد المنتدى جلسة "بصوت الطفولة والشباب.. الاستدامة أمانة الأجيال" التي تنظم بالشراكة مع برلمان الطفل العربي وبالتعاون مع البرلمان الإماراتي للطفل ومجلس شورى شباب الشارقة.

وتعد الجلسة منصة حقيقية يعبر خلالها الأطفال والشباب عن رؤاهم حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة واقتراح مبادرات تعكس تطلعاتهم نحو المستقبل.

وتكتمل هذه الرؤية في جلسة أخرى بعنوان "جهود البرلمان العربي للطفل في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر" تستعرض الدور التوعوي للأطفال في نشر مفاهيم الاستدامة وربطها بجودة الحياة وذلك بتنظيم البرلمان العربي للطفل ومشاركة دينا بنيماني من المغرب وفجر أحمد الضاري من البحرين وعائشة حميد الخيال من الإمارات ومصطفى خالد مصطفى حرز الله من فلسطين ويديرها أوس محسن حلو من العراق وهو نائب رئيس لجنة حقوق الطفل في البرلمان.

وفي السياق ذاته يسلط مجلس الشارقة للشباب الضوء على دور الشباب في جلسة "شباب يصنعون الغد بفكر مستدام" التي تركز على مشاركات عملية في مجالات الزراعة الذكية وإعادة التدوير والحد من الهدر الغذائي يتحدث فيها الدكتور المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانيّة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" والدكتور محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي لوزارة التغير المناخي والبيئة.

ومن الجلسات الشبابية التي ينظمها المنتدى جلسة "عندما تصبح المدارس مساراً فاعلاً للاستدامة" التي تبرز مساهمة التعليم الأساسي في نشر مفاهيم جودة الحياة ودمج الأمن الغذائي والاستدامة في المناهج الدراسية تتحدث خلالها فاطمة المسلمي نائب مدير إدارة المسرعات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء وروضة الفلاسي مسؤول التوعية الرقمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومروة فاضل مدير مشاريع مكتب أبوظبي الإعلامي ونوره آل علي مدير فعاليات شركة إثارة ويدير.

ويجمع المنتدى في دورته الـ 14 أكثر من237 متحدثاً دولياً يثرون حوارات تمتد عبر 51 جلسة ضمن برنامج متكامل يضم أكثر من 110 فعاليات متنوعة بمشاركة 30 شريكاً من جهات محلية وإقليمية ودولية على 22 منصة تفاعلية.

وتشمل الفعاليات أيضاً 7 خطابات ملهمة و22 ورشة عمل بمشاركة نخبة من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجامعات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإعلام .

وتناقش هذه الدورة خمس أولويات عالمية هي: الأمن الغذائي و الصحة العامة و التعليم و الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، مؤكدةً دور الاتصال الإستراتيجي في إحداث التأثير وتوجيه السياسات وتحفيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.