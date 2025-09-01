"أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" يستعرض تنوع قطاع سياحة السفاري

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / يقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منصة للاحتفاء بالتنوع والابتكار الذي يزخر به قطاع سياحة الصيد والسفاري، بما يرسخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصّصة في الصيد والمغامرات الخارجية.

ويعد قطاع سياحة الصيد والسفاري، من أبرز محطات المعرض هذا العام، ووجهة مثالية لعشّاق الإثارة والمغامرة، إذ صمم خصيصاً لتلبية شغف محبي السفر واكتشاف الطبيعة، عبر مجموعة غنية من المعروضات التي تسلط الضوء على وجهات طبيعية خلابة وتجارب فريدة في عالم الحياة البرية.

ويتيح القطاع للزوار فرصة التواصل المباشر مع نخبة من منظمي رحلات الصيد حول العالم، إلى جانب خبراء رحلات السفاري الذين يقدمون مغامرات متنوعة وسط الطبيعة.

ويتميز القطاع بتنوع استثنائي في العروض الفاخرة، التي تشمل أحدث معدات الصيد ومركبات السفاري المتخصصة والمصممة لخوض المغامرات في أحضان الطبيعة.

وتستعرض شركات إدارة الوجهات السياحية باقات سفاري راقية وتجارب صيد مميزة وحصرية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وجهات بارزة مثل تنزانيا، جنوب إفريقيا، كينيا، وزيمبابوي، إلى جانب المحميات الطبيعية المحلية.

وتحظى سياحة السفاري باهتمام متزايد، لا سيما مع ما تتمتع به الصحاري الإماراتية من جمال طبيعي، وما توفره من مخيمات بدوية أصيلة، وأنشطة تراثية مميّزة مثل عروض الصقارة ومراقبة النجوم.

ويسهم هذا التنوع في تعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب أعداد متزايدة من الزوّار الدوليين الباحثين عن تجارب فريدة ومغامرات لا تُنسى.

وتؤدي منظمات حماية البيئة ومحميات الحياة البرية دوراً محورياً في ترسيخ ممارسات الصيد المستدام والترويج للسياحة البيئية، في إطار جهود متواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية للأجيال القادمة.

ويسلط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الضوء على الاستدامة كقيمة راسخة في نهج دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الطموحة نحو مستقبل أكثر توازناً بين الإنسان والطبيعة.

ويشهد قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية هذا العام إقبالا، مدفوعاً بالتركيز المتزايد على الجودة والابتكار ومعايير السلامة، حيث يواصل العارضون تقديم مجموعة متميزة من الأسلحة النارية وملحقاتها، التي تجمع بين أحدث التقنيات والدقة في التصميم.

ويعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أبرز الفعاليات الكبرى في دولة الإمارات التي تتيح للزوّار فرصة شراء أسلحة الصيد والرماية، مما يجعله منصة فريدة تجمع نخبة من رواد الصناعة لاستعراض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الأسلحة والصناعة الحرفية المتقدمة.

وتحظى نسخة هذا العام بدعم نخبة من أبرز الرعاة في قطاع الأسلحة، وفي مقدمتهم شركة "كاراكال العالمية" راعي قطاع الأسلحة في المعرض، التي تعرض أحدث ابتكاراتها في عالم المسدسات والبنادق عالية الدقة.

كما سيتمكن عشاق الأنشطة الخارجية من استكشاف أحدث تجهيزات التخييم التي تقدمها نخبة من الشركات والعلامات التجارية العالمية.