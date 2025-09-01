12 شركة ناشئة تتأهل إلى القائمة القصيرة لـ"تحدي بوابة الشارقة 2025"

الشارقة في الأول من سبتمبر/ وام / أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن القائمة القصيرة لتحدي بوابة الشارقة 2025، التي تضم 12 شركة ناشئة تم اختيارها من 4600 مشاركة من أكثر من 90 دولة بعد عملية تقييم دقيقة للحلول الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا ضمن مساري "الجاهزية لمهارات المستقبل" بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص و"اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة" بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم.

وتجمع القائمة بين مبتكرين من المنطقة والعالم، يقدمون حلولاً متقدمة تتنوع بين المنصات التعليمية والمحتوى الرقمي التفاعلي وتقنيات بناء المهارات المستقبلية، ويجسد التنوع جوهر رسالة شراع القائمة على ربط المواهب العالمية بمنظومة ريادة الأعمال المزدهرة في الإمارة، بما يسهم في ابتكار حلول قابلة للتطوير تُعيد رسم ملامح التعليم وتوسّع آفاق المعرفة.

وستشارك الشركات الناشئة الـ12 في برنامج إعداد الشركات المتأهلة، الذي يهدف من خلال مساره المكثف إلى تمكين هذه الشركات من تحقيق نجاح فعلي في مرحلة التجربة الميدانية (PoC)، ويركّز على تعريف المشاركين بمنظومة التعليم في الإمارة ومساعدتهم على تطوير عروض تقديمية موجهة لهذه المرحلة إلى جانب جلسات محاكاة عملية (AMA) تتيح لهم الاستعداد الكامل لتنفيذ حلولهم القادمة بجاهزية عالية.

ويُختتم البرنامج بيوم العروض النهائية في 9 سبتمبر الجاري، حيث ستقوم الفرق بعرض حلولها أمام لجنة من الشركاء الاستراتيجيين والخبراء التربويين لاختيار الشركتين اللتان ستنتقلان إلى مرحلة التنفيذ التجريبي، وتمتد من نهاية سبتمبر 2025 حتى يناير 2026.

وسيحصل المشروع الفائز في كل مسار على جائزة مالية قدرها 250 ألف درهم لدعم تنفيذ الحل وتوسيع نطاق أثره، إضافة إلى فرص للتعاون مع شركاء القطاع التعليمي في الشارقة.

ويشكل تحدي بوابة الشارقة، أحد أبرز برامج الابتكار المؤسسي في الإمارة، وينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بهدف تعزيز دور الشركات الناشئة في تطوير حلول عملية للتغلب على التحديات الراهنة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ويعكس في نسخته السابعة التزام الإمارة ببناء مستقبل تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا انطلاقًا من الاستثمار في الطفل والمعلم والمدرسة كمكونات رئيسية لعملية التنمية المستدامة.