"الإمارات للدراجات" يحقق 3 انتصارات متتالية في طواف إسبانيا

مدريد في الأول من سبتمبر/ وام/ خطف فريق الإمارات – XRG الأضواء وفرض نفسه كقوة كبرى في طواف إسبانيا 2025 على مدار أكثر من أسبوع، جامعًا بين الانتصارات الفردية والتكتيك الجماعي المميز، وعلى مدار تسعة أيام امتدت بين إيطاليا وإسبانيا وأندورا، حصد الفريق 3 انتصارات متتالية وفرض إيقاعه على المنافسين، بينما رسخ البرتغالي جواو ألميدا مكانته بين أبرز المرشحين لحمل القميص الأحمر.

فمنذ المرحلة الثانية في إيطاليا، حيث واجه الدراجون أول قمة جبلية وسط طرق مبتلة وحوادث متفرقة، برزت أسماء الفريق، وحلّ ألميدا في المركز الخامس وأتبعه الدراج الإسباني الشاب خوان أيوسو بالمركز الثامن، لينتزع القميص الأبيض لأفضل شاب في السباق، والأهم من ذلك أن الفريق خرج كاملًا دون خسائر، بواقع 8 دراجين جاهزين لخوض ما هو قادم، مؤكدين صلابتهم منذ البداية.

وعند الانتقال إلى الأراضي الإسبانية، فجر الفريق طاقاته في سباق فيغيريس الزمني الجماعي، حيث قطع مسافة 24 كيلومترًا بمتوسط سرعة مذهل بلغ 57 كيلومترًا في الساعة، متفوقًا على فريق فيسما – ليس-أ-بايك بفارق ثماني ثوانٍ، وكان الأداء جماعيًا بامتياز: من انطلاقة دومن نوفاكوإيفو أوليفيرا، مرورًا بثبات فاين وغروسشارتنر، وصولًا إلى قوة الدنماركي ميكيل بيرغ في الكيلومترات الأخيرة، ليتشارك ألميدا وأيوسو وسولير لحظة عبور خط النهاية، وقفز هذا الفوز بالثلاثي إلى صدارة الترتيب العام ورسّخ زعامة أيوسو بين الشباب.

في أندورا، تابع الفريق مسيرة الانتصارات. على طرق يعرفها جيدًا، حيث شن الأسترالي جاي فاين هجومًا حاسمًا من المجموعة المنطلقة، متجاوزًا نزول لا كوميلا، وصامدًا أمام مطارديه ليحقق فوزه الثالث في مسيرته بالطواف، متوجًا نفسه بارتداء قميص ملك الجبال المنقط، وفي الخلف،حافظ ألميدا على توازنه، ملتصقًا بفينجيجارد وسيكوني، ليبقى في قلب المنافسة على الصدارة.

ولم تتوقف سلسلة التألق عند هذا الحد، ففي سيرلير أعاد أيوسو إشعال الحماس بهجوم قوي قبل 9.5 كيلومتر من خط النهاية، ليحقق فوزه الأول في إحدى مراحل الطواف، والثاني له في طواف جراند تور هذا الموسم، وواصل فاين جمع نقاط الجبال لتثبيت صدارته، بينما قدم الفريق دعمًا متكاملاً مكن أيوسو من فرض نفسه، أما ألميدا، فبقي صامدًا أمام هجمات نخبة المتسابقين، فيما كسب سولير وقتًا ثمينًا بفضل هجوم متأخر، ومما لا شك فيه أن ثلاثة انتصارات في ثلاثة أيام متتالية، تعد إنجازا لم يسبق لأي فريق آخر تحقيقه هذا الأسبوع.

وبينما عبر ألميدا المرحلة الثامنة بأمان ضمن المجموعة الرئيسية، واصل فاين الاحتفاظ بقميصه المنقط، قبل أن تشتد المنافسة في المرحلة التاسعة التي شهدت صعود ألميدا إلى المركز الثالث في الترتيب العام خلف تورستين تراين وجوناس فينجيجارد، ليدخل البرتغالي يوم الراحة الأول بفارق دقيقة و15 ثانية فقط عن القميص الأحمر، فيما يواصل فاين تصدره لتصنيف الجبال بثبات.

ومع هذا الزخم الكبير، ومع تألق فاين في تسلق القمم، واستفادة سولير من خبرته على الطرق المحلية، وثبات ألميدا بين نخبة الدراجين في الجبال العالية، أنهى فريق الإمارات-XRG الأسبوع الأول في موقع مميز، والآن، مع دخول السباق منعطفه الثاني، يتطلع الفريق لمواصلة زحفه في المراحل الجبلية القاسية وسباقات الزمن، واضعًا نصب عينيه الهدف الأسمى، وهو القميص الأحمر.