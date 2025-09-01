فوز مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بالتزكية للدورة الجديدة

دبي في الأول من سبتمبر/وام/أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، فوز مجلس الإدارة المرشح بالكامل بالتزكية للدورة الجديدة 2024 -2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

ويضم المجلس الجديد المهندس داوود الهاجري رئيساً، وعضوية إبراهيم العسم، وحسن الزرعوني، وأحمد البحر، وفيصل الكعبي، وعمار خلف الشامسي، وشيخة خميس الشامسي الفائزة بمقعد العنصر النسائي.

وأعلن المهندس محمد جمعة البحر، رئيس لجنة الانتخابات، بحضور الأعضاء محمد الحميري، وسعود كاجور النعيمي، وعلي السيد الهاشمي، وماجد حسين وحيدي، فوز المجلس بالتزكية بعدما تقدم 7 مرشحين فقط لشغل مقاعد الرئاسة والعضوية.

وبحسب النظام الأساسي الجديد يتألف المجلس من 9 أعضاء، يُنتخب 7 منهم بينهم مقعد الرئيس ومقعد المرأة، فيما يملك الرئيس المنتخب صلاحية تعيين عضوين إضافيين لإكمال التشكيل.

وشهدت الانتخابات حضور ممثلي 14 نادياً هم، النصر، والوصل، وشباب الأهلي، والشارقة، وخورفكان، وفلج المعلا، وعجمان، والمدام، والبطائح، والتعاون، ومسافي، وأبوظبي لألعاب المضرب، ودبا الحصن، والشارقة لرياضة المرأة.

وتوجه المهندس داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية ولجنة الانتخابات على إدارتها المميزة للجلسة، مؤكداً أن المجلس الجديد يضم عناصر ذات خبرة عملية، معظمهم من اللاعبين السابقين، وهو ما يمنحه رؤية واضحة لتطوير اللعبة.

وأوضح أن الاتحاد يسعى لتبني أفكار جديدة تشمل الاستثمار والتسويق في اللعبة وتشجيع الأندية على إدراج كرة الطاولة ضمن أنشطتها، إلى جانب إشراك أندية الفتيات في المنظومة، وكذلك الجاليات، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين ونشر اللعبة على مستوى الدولة.

وأوضح إبراهيم العسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المجلس يضع نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين على رأس أولوياته، من خلال إدخال مسابقات جديدة تشمل إشراك الجاليات والمقيمين، إلى جانب دعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وبرامج خاصة لتطوير كرة الطاولة للفتيات بقيادة العضوة الجديدة في المجلس.