المنتخبات المشاركة بسلسلة الكريكيت الدولية باستاد الشارقة تتطلع لأفضل النتائج

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / دخلت منافسات سلسلة الكريكيت الدولية ( T201 ) المقامة باستاد الشارقة للعبة و التي تضم منتخبات الإمارات و باكستان و أفغانستان مرحلة مهمة في إطار سعي المنتخبات الثلاثة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة و تحقيق أفضل إستفادة فنية قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستحتضنها دولة الإمارات قريبا.

وكانت سلسلة المباريات انطلقت الجمعة الماضية وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل و ينظمها مجلس الإمارات للكريكيت بالتعاون مع إدارة استاد الشارقة تحت إشراف المجلس الدولي للكريكيت ( ICC ).

و ذكر خلف بو خاطر الرئيس التنفيذي لاستاد الشارقة الدولي للكريكيت انه تم وضع كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق استضافة مميزة تليق باسم الشارقة وتاريخ الاستاذ في استضافة مثل هذة التظاهرات الدولية المهمة،مؤكدا أن استاد الشارقة الدولي للكريكيت يواصل استضافة مثل هذه التظاهرات التي ترسخ مكانته كوجهة رياضية عالمية وتعزز من مكانة الشارقة كوجهة رائدة في عالم الكريكيت.

وأشار إلى ان أسم وتاريخ الشارقة في استضافة مثل هذة التظاهرات عزز من فرص استضافتها لعدد من أهم البطولات خلال الفترة المقبلة منها استضافتها لبطولة تضم منتخبات كل من جزر الويست إنديز ونيبال أواخر الشهر الجاري وبطولة اخرى تجمع كل من أفغانستان وبنغلاديش الشهر المقبل بجانب عدد كبير من أهم وأقوى البطولات الرسمية.