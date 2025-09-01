45 ألف زائر لمهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري

الشارقة في الأول من سبتمبر/وام/ اختتمت الليلة الماضية فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري 2025 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الماضي في جزيرة الحصن واستقطب أكثر من 45 ألف زائر وحقق مبيعات وعوائد مالية للعارضين تجاوزت مليون درهم في مؤشر على نجاح الحدث كمنصة اقتصادية وتراثية وسياحية متكاملة.

شهد المهرجان - الذي يعد أحد أبرز الملتقيات التراثية المتخصصة في صناعة المالح على مستوى الدولة - مشاركة واسعة من قبل أكثر من 100 عارض من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب الحرفيين والأسر المنتجة والمحال التجارية المتخصصة في منتجات المالح ومشتقاته في بيئة تفاعلية غنية جمعت بين الأصالة والابتكار وعكست التزام المنظمين بحماية الهوية الثقافية الإماراتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

وقدم المهرجان لزواره صورة شاملة سلط من خلالها الضوء على مهنة الصيد البحري وصناعة المالح التي شكّلت شريان الحياة للمجتمعات الساحلية في الإمارات .

ضمت أقسام المهرجان سوقاً مركزياً للمالح عُرضت فيه أجود أنواع الأسماك المملحة والمجففة إلى جانب أجنحة للمنتجات الزراعية المحلية ومنطقة حيوية للمطاعم الشعبية التي قدمت أطباقاً مستوحاة من التراث البحري فضلاً عن منصات عرض لأحدث التقنيات في عالم القوارب ومحركات الصيد مما شكّل جسراً بين الموروث التقليدي والابتكار الحديث.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المهرجان واصل مسيرته الرائدة بوصفه واحدا من أبرز الفعاليات التي تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إبقاء التراث مكوناً حياً وفاعلاً في نسيج المجتمع وضمان استدامة المهن المرتبطة بالبحر والتي تمثل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية مشيراً إلى أن الغرفة بذلت جهودها مع شركائها لتنظيم نسخة استثنائية من الحدث تمثل نقلة نوعية في الحجم والمضمون موضحا أن مساحة العرض ارتفعت بنسبة 140% لتصل إلى 4800 متر مربع ما مكن من استضافة عدد أكبر من العارضين وتوسيع نطاق الأنشطة .

ونوه إلى نجاح المهرجان في جذب رواد الأعمال وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها باعتباره منصة محفّزة للابتكار في الصناعات الغذائية التقليدية وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أشاد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المهرجان بفضل تضافر الجهود التنظيمية والحرص على ضمان تجربة استثنائية للزوار والمشاركين على حد سواء.

وأعرب الزوار والمشاركون عن إعجابهم بالتنوع الكبير في المعروضات وطبيعة الأنشطة التي جمعت بين التعليم والترفيه مؤكدين أن المهرجان شكّل فرصة للتعرف على تفاصيل صناعة المالح وطرق الصيد التقليدية ومهارات الحرف اليدوية المرتبطة بالبحر إلى جانب الاستمتاع بأجواء تراثية أصيلة تعبق بالتقاليد والنكهات الشعبية.

