المجلس البلدي لمدينة الشارقة يعقد اجتماعه الأول للفصل السنوي الـ21

الشارقة في الأول من سبتمبر/وام/ عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة اليوم اجتماعه الأول للفصل السنوي الواحد والعشرين برئاسة سعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس وذلك استنادًا إلى المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2025 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول.

حضر الاجتماع سعادة سلطان محمد بن معضد بن سعيد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات و الشيخ المهندس محمد بن عبد الله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات والدكتور عبدالله بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس إلى جانب عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعلي سعيد الكتبي أمين سر المجلس.

وأعرب المهيري عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتجديد الثقة بالمجلس وثمن دعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لمسيرة العمل البلدي.

وافتتح المجلس أعمال دورته الجديدة برؤية عملية تركّز على الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير أساليب تقديمها بما يواكب احتياجات المجتمع وأولى أهمية خاصة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب توسيع التعاون مع المجالس في مختلف مدن ومناطق الشارقة وتوثيق الشراكات مع المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق التكامل في الجهود بما يخدم الصالح العام ويدعم مسار التنمية المستمرة للإمارة.

تضمن الاجتماع استعراض تقرير مصورعن إنجازات الفصل السنوي العشرين الذي شهد عقد 75 اجتماعًا وإصدار 450 توصية عكست حجم الجهود المبذولة لخدمة مدينة الشارقة وسكانها.

واختتم المجلس الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتطوير مبادرات تتجاوب مع احتياجات المجتمع مع التركيز على سرعة الإنجاز والتكامل مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز مكانة الشارقة محلياً وعالميــاً.