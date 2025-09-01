" دبي للجودة " تطلق الدورة الثانية من جائزة التميز الطبي العالمية 2025

دبي في الأول من سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة دبي للجودة ، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميز الطبي العالمية 2025 بالتعاون مع "أكاديمية بلسم" للتعليم الطبي والبحوث، والتي ستقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي ورئيس مجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة وذلك في إطار توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميز المؤسسي في القطاع الصحي محلياً ودولياً

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الأداء العام، وضمان الاستدامة والمرونة في تقديم الرعاية الصحية.

وتسعى الجائزة إلى تكريم المؤسسات والشخصيات التي تركت بصمة مستدامة في المجال الطبي، وإبراز إنجازات الإمارات كمركز عالمي للتميز الطبي والسياحة العلاجية.

وقالت سميرة محمد، المديرة العامة لمجموعة دبي للجودة نسعى من الجائزة الى تعزيز ثقافة الجودة والتميز في القطاع الصحي، وتمكين الكفاءات الصحية والطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما ندعم الابتكار في الرعاية الصحية من خلال معايير استثنائية ترتكز على سلامة المرضى، فعالية الأداء، وأخلاقيات الممارسة، والمسؤولية الطبية.

وأفادت أن الدورة الحالية شهدت تطويراً في نموذج الجائزة وتحديث فئاتها لتشمل المستشفيات، والعيادات، والأفراد، والتعليم الطبي، بحيث يتم تحديد الفائزين ضمن مستويات البلاتينيوم، الذهبية، الفضية والبرونزية، وفقاً لمعايير دقيقة تعتمد على التقييم المكتبي والزيارات الميدانية.

وأكدت سميرة محمد حرص المجموعة على ضمان الشفافية والحياد في عملية التقييم من خلال اختيار فرق عمل مؤهلة وأعضاء هيئة تحكيم من ذوي الخبرة العالمية، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للمشاركين.

وسيبدأ استقبال طلبات الترشح ابتداءً من 10 سبتمبر 2025 ولمدة شهرين ونصف عبر الموقع الإلكتروني للجائزة: www.dqg.org/global-medical-excellence-award ، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

من جانبه، قال الدكتور بسام درويش، مؤسس ورئيس "أكاديمية بلسم" للتعليم الطبي والبحوث: إن ما يميز هذه الدورة هو تزامنها مع انعقاد مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الطب – دبي 2025 الذي ستستضيفه دبي خلال العام الجاري ، بالتعاون مع الجمعية الدولية للذكاء الاصطناعي الطبي - المملكة المتحدة، وبمشاركة نحو 30 خبيرًا ومتحدثاً دولياً.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تمكين طلبة كليات الطب، والأطباء، والكوادر التمريضية والإدارية، والعاملين في المجال الخيري والإنساني، من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة وتسخير الابتكار لخدمة الإنسانية."

وأشار الدكتور درويش إلى أن المؤتمر، الذي يستمر يومين، سيشهد تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الرائدة في مجالي الصحة والعمل الإنساني، وذلك ضمن مبادرة "الأب الروحي للطب في الإمارات"، التي أطلقت تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتمثل جائزة التميز الطبي العالمية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في الطب معًا منصة دولية مرموقة لتبادل الخبرات، تعزيز الابتكار، ونشر أفضل الممارسات الطبية المبنية على الأدلة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للطب والتميز والابتكار الصحي.

