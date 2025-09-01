جائزة الشارقة للعمل التطوعي تطلق الدورة الثانية من "مسابقة التطوع المستدام"

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي الدورة الثانية من "مسابقة التطوع المستدام"، والتي تستهدف كافة الجهات المعنية بالأطفال والمدارس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية، بهدف غرس وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلاب.

وتأتي المسابقة في إطار جهود الجائزة الرامية إلى ترسيخ قيم التطوع في نفوس النشء، وإبراز أفضل المبادرات والممارسات التطوعية المبتكرة والمستدامة، بما يسهم في دعم الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم التنمية المجتمعية المستدامة، تماشياً مع أهداف الدولة في هذا المجال.

وتبدأ الجائزة في استقبال استمارات طلب المشاركة اعتباراً من اليوم وحتى 25 سبتمبر الجاري ، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في مطلع عام 2026، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر البريد الإلكتروني: info@sva.shj.ae أو التواصل عبر الرقم: 0503933676.

وأكدت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، أن المسابقة تسعى إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما من خلال ترسيخ ثقافة التطوع لدى الأطفال والطلبة، مشيرة إلى أن المبادرة تركز على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، عبر إشراك الأجيال الناشئة في أنشطة تطوعية تسهم في بناء وعيهم المجتمعي وتعزيز حس المسؤولية لديهم.

وأوضحت أن لجنة التحكيم ستعتمد معايير دقيقة في تقييم المشاركات، تشمل التخطيط بنسبة 20% والذي يعكس وضوح الرؤية والابتكار، والتنفيذ بنسبة 40% والذي يقيس كفاءة التنظيم والالتزام بالقيم المجتمعية، إلى جانب النتائج بنسبة 40% والتي تترجم الأثر الاجتماعي ورضا المستفيدين من المبادرة.