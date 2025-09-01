"أبوظبي للصحة العامة" يطلق تطبيق "سيتي مووف" لتعزيز أنماط الحياة الصحية

أبوظبي في الأول من سبتمبر / وام / أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة رسميا تطبيق "سيتي مووف" المبتكر في ياس مول، بمشاركة أكثر من 600 متسابق، ويهدف إلى تحويل الحركة اليومية إلى مغامرات تفاعلية محفزة، من خلال سلسلة من التحديات الرقمية التي تعزز النشاط البدني بأسلوب ممتع وتفاعلي.

و أوضح سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن التطبيق يمثل نقلة نوعية تتجاوز حدود المنصات الرقمية التقليدية، مؤكداً أنه ليس مجرد تطبيق، بل أسلوب حياة جديد يسعى إلى جعل النشاط البدني ممتعًا، اجتماعيًا وسهل المنال للجميع، مشيراً إلى أن تحويل الأماكن اليومية إلى مساحات للحركة والاستكشاف يُضفي على الصحة تجربة ثرية ورحلة مليئة بالإثارة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين المشاركة في منافستين رئيسيتين، الأولى مسابقة المبدعين، التي تمنح فرصة تصميم تحديات شخصية ومشاركتها داخل التطبيق، على أن يحصل ثلاثة من أصحاب التحديات الأكثر مشاركة حتى يوم الجمعة 5 ديسمبر القادم على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم. أما الثانية، مسابقة التحدي الأكبر، فتضم خمسة تحديات موزعة على أبرز معالم أبوظبي، منها متحف اللوفر أبوظبي، حلبة مرسى ياس، ممشى الشاطئ، شاطئ مرسانا، وياس مول، فيما يُمنح أسرع خمسة مشاركين يُكملون التحديات شهريًا ساعات لياقة متطورة.

ويجسد تطبيق "سيتي مووف" رؤية المركز في ترسيخ أنماط الحياة الصحية من خلال الدمج بين اللعب، التكنولوجيا والنشاط البدني، ليصبح منصة جماعية تجمع العائلات والأصدقاء والزملاء في تجربة تفاعلية تحفز على الحركة وتُرسخ الصحة كجزء أصيل من نمط الحياة اليومي.