"سكي دبي" تستضيف النسخة 16 من "تحدي الثلج"

دبي في الأول من سبتمبر/وام/ تستضيف "سكي دبي"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، النسخة السادسة عشرة من فعالية "تحدي الثلج"، أحد أكثر فعاليات التحدي الجليدي تشويقاً في المنطقة، والمقرر إقامتها في 14 سبتمبر الجاري في القاعة الثلجية بمول الإمارات.

ويجذب التحدي مشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، ويتيح لهم اختبار قدراتهم البدنية وتعزيز روح الفريق.

ويواجه المشاركون أكثر من 20 عقبة متنوعة تتطلب قوة بدنية ومهارات مختلفة، في تجربة تمثل تحدياً حقيقياً للمتسابقين.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية إقبالاً أكبر من نسخة العام الماضي، التي استقطبت أكثر من 600 مشارك من 70 دولة.