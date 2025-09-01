الشارقة الخيرية تواصل استقبال طلبات العُرس الجماعي الحادي عشر

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / تواصل جمعية الشارقة الخيرية استقبال طلبات المشاركة في العرس الجماعي الحادي عشر داخل الدولة ليشمل عددا من الشباب المقبلين على الزواج من ذوي الدخل المحدود على غرار مشاريع الأعراس الجماعية التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية.

وقال علي محمد الراشدي رئيس اللجنة العُليا لمشروع العرس الجماعي ان الجمعية تواصل استقبال طلبات المتقدمين للمشاركة في حفل العُرس الجماعي حيث بلغت الطلبات المقدمة حتى الآن ما يزيد عن 100 طلب ولازال الموقع الالكتروني متاحا لاستقبال طلبات الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم أحقية مساعدة العرس الجماعي مشيرا إلى أنه يتم القيام على دراسة الملفات فور تقديمها للجمعية من خلال لجنة مختصة وتستمر الجمعية في استقبال الطلبات لحين استكمال العدد المستهدف والبالغ 150 شابا من مواطني الدولة من كافة الإمارات وأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم وأبناء المقيمين الذين قدم اباؤهم خدمات جليلة للدولة.

ودعا الراشدي الشباب المقبلين على الزواج غير المقتدرين ماليا إلى الاستفادة من مشروع العُرس الجماعي والتقدم بطلب المشاركة من خلال الموقع الالكتروني للجمعية أو الاتصال على الرقم المجاني 80014