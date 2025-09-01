مدير هيئة الإمارات لسباق الخيل: معرض أبوظبي للصيد والفروسية محطة عالمية لعشاق الخيل

أبوظبي في الأول من سبتمبر/وام/أكد سعادة محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 يشكل محطة عالمية بارزة لعشاق الخيل والصيد والصقور، بما يعكس مكانته كأحد أهم الفعاليات الدولية المتخصصة، منوها إلى أن المعرض يجمع تحت مظلته مشاركة واسعة من دول العالم، تضم أبرز شركات تغذية ومعدات الخيل، والأندية والاتحادات المتخصصة بسباقات الخيل، بما يعزز من دوره منصة رائدة، للتواصل وتبادل الخبرات، وإبراز ريادة الإمارات في قطاعي الفروسية والصيد.

وقال الشحي، في تصريح له اليوم على هامش فعاليات المعرض، إن المشاركة الأولى لهيئة الإمارات لسباق الخيل في هذا الحدث الدولي تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 65 دولة، وعلى مساحة تعد الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة للهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن سباقات الخيل في الدولة.

وأوضح أن المشاركة فرصة مهمة لاستعراض مسيرة تطور سباقات الخيل في الدولة منذ انطلاقتها عام 1992 والتي شهدت معدلات نمو لافتة خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت 10% سواء على صعيد عدد الملاك أو الخيول المسجلة أو الفرسان والمدربين، منوها إلى أن المقارنة مع الأرقام المسجلة خلال الـ 15 عاماً الماضية تعكس نمواً بأكثر من 100%، الأمر الذي يبرز قوة قطاع سباقات الخيل في الدولة، ومكانته المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الهيئة تتمثل في استقطاب الفرسان والملاك الشباب وتعزيز حضورهم في سباقات الخيل، وهو ما يشهد نمواً متسارعاً بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، والذي يحرص على تمكين الشباب وإدماجهم في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في استقطاب شريحة واسعة من الشباب من المواطنين والمقيمين على حد سواء، كفرسان أو ملاك أو مدربين، ما يعزز مستقبل سباقات الخيل ويرسخ استدامتها.