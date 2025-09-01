" بلدي دبا الحصن" يناقش الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

الشارقة في الأول من سبتمبر/وام/ استعرض المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن خلال اجتماعه الأول الذي عقده اليوم بمقره ضمن الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الواحد والعشرين لعام 2025 المشاريع التي يجري تنفيذها في المدينة ووجه بسرعة إنجازها والارتقاء بها بما يخدم الأهالي والمواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة.

جاء الاجتماع تنفيذاً لما ورد في المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رقم 47 لسنة 2025 بشأن دعوة المجالس البلدية في الإمارة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين.

ترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن بحضور طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن وأعضاء المجلس وأمين سره .

ووجه رئيس المجلس في بداية الاجتماع شكره لصاحب السموّ حاكم الشارقة على تجديد ثقته بالمجلس وإلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي على دعمه المستمر للمجالس بالإمارة.

وتناول ابن يعروف خلال الاجتماع خطة عمل الفصل السنوي الواحد والعشرين التي ترتكز على توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة في تطوير عمل المجلس ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور ومعالجة مشاكلهم بأسلوب حضاري وتفعيل التواصل بين جميع مجالس إمارة الشارقة والتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى بما يخدم مصلحة جميع السكان.

وصادق المجلس على عدد من المحاضر من أبرزها المحضر الختامي للفصل السنوي العشرين وما تضمنه من أعمال وإنجازات إضافة إلى المصادقة على اجتماع اللجنة العامة ما بين أدوار الانعقاد مع توجيه اللجان بمتابعة تنفيذ ما ورد فيها ورفع تقاريرها في الجلسات المقبلة.

وناقش المجلس التعميم رقم (49) لسنة 2025 بشأن نموذج عقد المقاولة الموحد الوارد من دائرة شؤون البلديات ووجّه البلدية بإحالته إلى الشؤون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالنتائج في الاجتماع القادم.

وأكد المجلس أهمية متابعة اللجان المختصة لمهامها كلٌّ في نطاق اختصاصه تحقيقًا لأهداف المجلس في تطوير الخدمات وتلبية تطلعات الأهالي وفق توجيهات القيادة الرشيدة.