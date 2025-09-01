" بلدي الحمرية" يبحث سبل تطوير الخدمات والمرافق

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / بحث المجلس البلدي لمنطقة الحمرية خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس اليوم بمقر بلدية الحمرية ، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بمشاريع منطقة الحمرية ووجه بسرعة إنجازها بما يخدم أهالي المنطقة ،بالتنسيق مع كافة الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة ،وتطوير مرافقها في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن والسعي لراحته .

و رفع المجلس البلدي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للاهتمام الذي يوليه سموه للمنطقة ومجتمع الأهالي والقاطنين والعناية بكافة مشاريع وخطط المنطقة الحيوية ومكارم سموه السخية لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية في الحمرية وتيسير الخدمات للأهالي وترقيتها.

و عقد المجلس اجتماعه الأول تنفيذاً لما ورد في المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة رقم 47 لسنة 2025م بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين.

ترأس الاجتماع سعادة حميد سيف بن سمحة الشامسي رئيس المجلس بحضور الأعضاء، و مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وأمانة السر للمجلس.

وأشاد رئيس المجلس البلدي والأعضاء بجهود بلدية الحمرية ومديرها على ما يبذلونه من أعمال متواصلة للارتقاء الدائم بخدمات منطقة الحمرية وضمان راحة المواطنين والقاطنين بها ، مؤكداً تواصل دور المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وبلدية الحمرية في المشاركة بالتنمية والإسهام في تطوير المنطقة لتحقيق أهداف الخطط العمرانية في الإمارة.