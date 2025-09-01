الشارقة للثروة السمكية تختتم مشاركتها في مهرجان دبا الحصن للمالح و الصيد البحري

الشارقة في الأول من سبتمبر / وام / اختتمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مساء أمس مشاركتها في فعاليات مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبا الحصن وسط حضور جماهيري لافت استمر على مدار أربعة أيام ليؤكد مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات الاجتماعية والتراثية في إمارة الشارقة.

وسجل جناح الهيئة حضورًا بارزًا عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية التي أتاحت للزوار فرصة استكشاف أسرار البحر والتعرف على مبادرات الهيئة في مجال صون الموارد البحرية.

وأكد سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن نجاح المهرجان يعكس حرص إمارة الشارقة على صون التراث البحري وتعزيزه في نفوس الأجيال الجديدة مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير برامجها الثقافية والتوعوية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يسهم في تقديم تجربة تثقيفية وترفيهية متميزة تعكس روح الموروث البحري الإماراتي وتدعم استدامة الثروات البحرية