كوريا تشهد الصيف الأشد حرارة

سيؤول في الأول من سبتمبر /وام/ شهدت كوريا هذا الصيف أعلى متوسط لدرجات الحرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس سنة 1973، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، اليوم ، أن متوسط درجة الحرارة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى 31 أغسطس بلغ 25.7 درجة مئوية، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في صيف العام الماضي (25.6 درجات)، ليسجل بذلك الصيف الأشد حرارة منذ بداية رصد المعطيات المناخية في البلاد.

كما بلغ متوسط درجة الحرارة القصوى اليومية 30.7 درجة مئوية، وهو أعلى معدل مسجل خلال هذا الفصل منذ سنة 1973.

