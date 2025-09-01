مصر تدين استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة

القاهرة في الأول من سبتمبر/وام/أدانت جمهورية مصر العربية استمرار توسع العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية فى وضع حد للحرب علي قطاع غزة والتصعيد الناتج عنها بالمنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته مساء اليوم أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من قبل مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس غيابا كاملا للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء فى قطاع غزة.

وأعربت مصرعن رفضها بشكل قاطع هذا النهج الإسرائيلي العدواني المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة.

