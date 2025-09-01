برعاية محمد الشرقي .. اختتام بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج بمشاركة دولية واسعة

الفجيرة في الأول من سبتمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ختام بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 75 دولة حول العالم، في مقر المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وكرّم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين في فئات البطولة حيث جاءت النتائج في فئاتها كالتالي، حيث حصل على المركز الأول في فئة السوبر ستارز منفردًا والميدالية الذهبية وكأس البطولة الهندي "برناف في" برصيد سبعة نقاط، وحل ثانياً والميدالية الفضية الأمريكي "جاكوب براندون"، برصيد ستة نقاط، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية بنفس الرصيد، ذهبت لصالح المكسيكي " مارتينيز ألكانتارا، خوسيه إدواردو".

وفي فئة الماسترز حصل على المركز الأول منفردا والميدالية الذهبية وكأس البطولة الأمريكي "هاردواي برجنتون" برصيد سبعة نقاط ونصف النقطة، وحل ثانياً والميدالية الفضية التركي "اكباس أوموت أتا" برصيد ستة نقاط، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية بنفس الرصيد، حيث ذهبت للإيراني "أشرف أرتين".

أما في فئة الفئة المفتوحة open فقد حصل على المركز الأول منفردًا والميدالية الذهبية وكأس البطولة الكازاخستاني "أليمازهان" برصيد ثمانية نقاط، والميدالية الفضية للأرميني "ديفيد باركيسيان" برصيد سبعة تقاط ونصف النقطة، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية، "شاريف اليار" لاعب تركمانستان بنفس الرصيد.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن النسخة الأولى للبطولة حظيت بمشاركة لافتة من اللاعبين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى حرص واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعم رياضة الشطرنج وتشجيع الشباب والمهتمين على ممارستها وتنظيم بطولاتها، مما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة كمركزٍ جاذبٍ للعبة الشطرنج والمسائل الذهنية على مستوى المنطقة والعالم.

كما نوّه الدكتور عبدالله آل بركت، أن البطولة تهدف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في استضافة البطولات الدولية، وتطوير مهارات اللاعبين والمُحكمين المحليين، ورفع مستوى لعبة الشطرنج في المنطقة وجذب عشاق اللعبة من العالم.

حضر ختام البطولة السيدة دانا ريزنيس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج، والسيدة تيشيبوسو لو بانك رئيس الاتحاد الافريقي للشطرنج، وسعادة محمد المسعودي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، وسعادة تريم مطر رئيس اتحاد الامارات للشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات الشطرنجية.