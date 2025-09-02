أسبينال يواجه غان ونزال تاريخي على لقب السيدات في “يو إف سي 321 "بأبوظبي

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ أعلنت المنظمة الدولية للفنون القتالية المختلطة “UFC” عن إضافة نزالين جديدين إلى بطولة “يو إف سي 321: أسبينال ضد غان” التي تنطلق يوم السبت الموافق 25 أكتوبر المقبل في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس في أبوظبي، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها العاصمة.

وتشهد البطولة نزالا على لقب الوزن الثقيل، حيث يدافع البريطاني توم أسبينال عن لقبه للمرة الأولى أمام الفرنسي سيريل غان، في مواجهة مرتقبة لعشاق الفنون القتالية.

كما تسجل البطولة محطة بارزة في تاريخ “UFC” في المنطقة، بإقامة أول نزال على لقب وزن القشة للسيدات في الشرق الأوسط، بين البرازيلية فيرنا جانديروبا ومواطنتها ماكنزي ديرن، في مباراة إعادة بعد لقائهما الأول في “يو إف سي 267” بأبوظبي، فيما يعكس الحدث التزام “UFC” وأبوظبي بدعم رياضة المرأة وتعزيز مكانة الفنون القتالية المختلطة إقليمياً.

وتتضمن البطولة أيضا عودة المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف إلى المنافسات، في نزال ضمن فئة وزن البانتام أمام الأمريكي ماريو باوتيستا، بعد أول خسارة احترافية لنورمحمدوف خلال “يو إف سي 311”.

ويترقب الجمهور مواجهة قوية تجمع بين منافس طموح ومقاتل مخضرم ضمن إحدى أبرز فئات الوزن.